Зінченко: Перемога за нами

Гравець Манчестер Сіті наголосив, що не сумнівається у перемозі своїх земляків. Він розповів, що вболівальники з різних країн його постійно підтримують та висловлюють захоплення українським народом.

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"Щодня у мене питають, що ти думаєш, як усе це буде. Звичайно ж у мене такий самий настрій – перемога за нами. Вже за 18 днів війни те, як наша нація, народ, військові, взагалі всі наші українці, як вони борються і показують усьому світові, що ми ніколи не здамося, ніколи не опустимо руки, ми зубами гризтимемо землю за свою територію", – зазначив футболіст.

Мені стільки дзвінків надходило від людей з інших країн, вони просто шоковані тим, наскільки в нас дуже сильна нація, тому мене бере гордість за це, щомиті більше пишаюся тим, що я українець,

– сказав Зінченко.

Також Олександр переконаний, що у молоді будуть нові кумири – наші ЗСУ. Він висловив слова вдячності українським військовим.

"Як ви кажете знаменитий футболіст. Раніше молоде покоління здебільшого мали кумирів спортсменів, то зараз я можу з повною впевненістю сказати, що кумирами молоді є наші ЗСУ, вони справжні герої.

Я хотів би особисто від себе та від усієї національної збірної України подякувати їм у черговий раз за те, що вони, ризикуючи життям, відстоюють нашу честь, борються за нашу землю і дають пристойно прикурити агресору, бо це дуже важливо для нас і я впевнений, що перемога буде за нами", – додав гравець національної команди.