Компания EA Sports, которая выпускает футбольный симулятор FIFA 21 представила рейтинг игроков в новой версии игры. Лучшим футболистом стал Лионель Месси.

В FIFA 21 Месси получил рейтинг 93, что является самым высоким среди всех игроков. Вторым в рейтинге является нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду с показателем 92.

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Сразу четыре футболиста получили рейтинг 91. Это ворота "Атлетико" Ян Облак, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, форвард "Баварии" Роберт Левандовски и нападающий ПСЖ Неймар.

Также в топ-10 игроков сразу три игрока "Ливерпуля" – вингеры Мохаммед Салах и Садьо Мане, и центральный защитник Вирджил ван Дейк. У них рейтинг 90.

Рейтинг 90 получил и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. При этом именно француз будет на обложке FIFA 21.

Игра FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One или PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Для владельцев EA Access (PS4 или Xbox One) или Origin Access (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.

Стоимость игры – от 1 799 до 2 499 гривен.