Французский нападающий Килиан Мбаппе будет на обложке игры FIFA 21. Игра еще не вышла, но на нее уже отрыли предзаказ.

Обложку игры FIFA 21 и детали выхода опубликовали на официальном сайте разработчика EASports.

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В целом в компании представили несколько вариантов обложек с Килианом Мбаппе, в зависимости от версии игры – Standart, Champions или Ultimate.



Три варианта обложки FIFA 21 / ілюстрація EASports

Объясняя свой выбор в пользу Мбаппе, в EASports отметили, что он:

забивал на Чемпионате мира 2018 года и со сборной Франции стал чемпионом. При этом он забил и в финале;

получил титул лучшего молодого игрока Golden Boy в 2017 году;

в 20-летнем возрасте был признан лучшим игроком чемпионата Франции.

Всего этого он достиг за четыре года, подписав свой первый профессиональный контракт в 2016 году.

Cover Star ️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020

Игра FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One или PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Для владельцев EA Access (PS4 или Xbox One) или Access Origin (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.

Стоимость игры – от 1799 до 2499 гривен.