Компанія EA Sports, яка випускає футбольний симулятор FIFA 21, представила рейтинг гравців в новій версії гри. Найкращим футболістом став Ліонель Мессі.

У FIFA 21 Мессі отримав рейтинг 93, що є найвищим серед усіх гравців. Другим в рейтингу є нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду з показником 92.

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Одразу чотири футболісти отримали рейтинг 91. Це ворота "Атлетіко" Ян Облак, півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне, форвард "Баварії" Роберт Левандовскі та нападник ПСЖ Неймар.

Також в топ-10 гравців одразу три гравці "Ліверпуля" – вінгери Мохаммед Салах та Садьо Мане, та центральний захисник Вірджил ван Дейк. Вони мають рейтинг 90.

Рейтинг 90 отримав і нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. При цьому саме француз буде на обкладинці FIFA 21.

Гра FIFA 21 буде доступна на PS4, Xbox One чи PC. Її вихід запланований на 9 жовтня. Для тих, хто зробить передзамовлення, гра буде доступна вже 6 жовтня. Для власників EA Access (PS4 або Xbox One) чи Origin Access (PC) пробну версію гри отримають ще 1 жовтня.

Вартість гри – від 1799 до 2499 гривень.