Непереможний український боксер Олександр Усик вже 31-го жовтня проведе другий бій у суперважкій вазі. Суперником Усика стане британець Дерек Чісора. Український боксер опублікував мотиваційне відео перед поєдинком.

Усик заявив, що взагалі не думає про Дерека Чісору, який намагатиметься його вдарити та завдати шкоди. Про це повідомляє 24 канал.

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Якщо я недопрацьовую – дайте мені ще 100 раундів

33-річний боксер заявив, що його хвилює тільки команда та цілі, які вона перед ним ставить під час підготовки.

Я понад усе думаю про свій табір, як виконати якісно ті завдання, які перед мною ставить моя команда. Якщо я недопрацьовую – дайте мені ще 100 раундів,

– сказав Усик.

Український боксер звернув увагу, що з повагою ставиться до своїх суперників.

"У мене немає ненависті перед боєм і після бою до тих хлопців, які виконують дуже важку щоденну роботу. Тому що я знаю, чого це вартує. У мене тільки повага до них", – сказав боксер.

Усик заявив, що немає ніяких секретів успіху. "Якщо тобі говорять, що щось неможливе – зроби це!".

"Є гора. На неї потрібно піднятися. Не можеш? Знаєте що потрібно? Крізь неї прорубати тунель!", – резюмував Олександр.

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