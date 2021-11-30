У меня бы язык не повернулся предложить ему контракт, – Красюк о Захарееве

Гендиректор промоутерской компании K2 Александр Красюк прокомментировал сайту 24 канала перспективы Юрия Захареева. Последний недавно стал самым молодым в истории Украины чемпионом мира по боксу.

Красюк: Это неуважение к стране забирать такого боксера из олимпийской сборной

Промоутер Красюк сравнил Захареева с серебряным призером Олимпийских игр Александром Хижняком. По его мнению, Захареев более перспективен, чем Хижняк.

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Захареев имеет гораздо большую перспективу, чем у Хижняка, потому что он младше. Кроме того, у него меньше боксерская амортизация. Третье – у Захареева еще Олимпиада впереди,

– сказал Красюк.

Хищняк категорически отказывается переходить в профессиональный бокс и стремится выиграть "золото" Олимпиады-2024. Захареев также пока не думает о профессиональном боксе и сконцентрирован на Играх в Париже.

Александр Красюк заявил, что пока не предложил бы Захарееву профессиональный контракт. По мнению промоутера, Юрию еще предстоит многое добиться в любителях.

Мы не знаем, что его ждет. Будет ли он в призах на Олимпиаде? Что ждет его на чемпионате Европы. Он действительно сейчас классно взлетел. У меня бы сейчас язык не вернулся ему предложить контракт, потому что ему еще очень многое нужно сделать в любителях. То, что он чемпион мира – супер,

– заявил гендиректор K2.

Красюк признался, что был бы рад иметь такого боксера, как Захареев. Однако он считает несправедливым забирать у сборной Украины потенциального олимпийского чемпиона.

"Но это неуважение к стране забирать такого боксера из олимпийской сборной. Это потенциальная золотая медаль для нашего государства", – резюмировал промоутер.