Красюк: Це неповага до країни забирати такого боксера з олімпійської збірної

Промоутер Красюк порівняв Захарєєва зі срібним призером Олімпійських ігор Олександром Хижняком. На його думку, Захарєєва більш перспективний, аніж Хижняк.

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Захарєєв має набагато більшу перспективу, аніж Хижняк, тому що він молодший. Окрім того, у нього менша боксерська амортизація. Третє – у Захарєєва ще Олімпіада попереду,

– сказав Красюк.

Хижняк категорично відмовляється переходити у професійний бокс і прагне виграти "золото" Олімпіади-2024. Захарєєв також поки не думає про професійний бокс і сконцентрований на Іграх у Парижі.

Олександр Красюк заявив, що наразі не запропонував би Захарєєву професійний контракт. На думку промоутера, Юрію ще потрібно багато чого добитися у любителях.

Ми не знаємо, що його чекає. Чи буде він у призах на Олімпіаді. Що його чекає на чемпіонаті Європи. Він дійсно зараз класно злетів. У мене б зараз язик не повернувся йому запропонувати контракт, тому що йому ще дуже багато потрібно зробити у любителях. Те, що він чемпіон світу – супер,

– заявив гендиректор K2.

Красюк зізнався, що був би радий мати такого боксера, як Захарєєв. Однак він вважає несправедливим забирати у збірної України потенційного олімпійського чемпіона.

"Але це неповага до країни забирати такого боксера з олімпійської збірної. Це потенційна золота медаль для нашої держави", – резюмував промоутер.

Повне інтерв'ю Олександра Красюка читайте тут у межах нового проєкту "Інтерв'ю 24".