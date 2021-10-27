У меня большая мотивация, – Ястремская не рассказала о секрете победы над Козловой в Италии

Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Италии. Теннисистка в украинском дерби одолела Екатерину Козлову.

"Я рада, что выиграла, но о секрете победы не расскажу"

Даяна Ястремская почти за два часа одолела свою землячку Екатерину Козлову. 21-летняя теннисистка поделилась впечатлениями от победы и выхода в четвертьфинал турнира.

Как это было Ястремская победила Козлову в украинском дерби на турнире в Италии

Я рада, что победила, но о секрете победы не расскажу. За этот год я проиграла все свои матчи, которые затягивались на третий сет, поэтому мне было важно доказать себе, что я могу выиграть финальную партию. Делала все возможное для победы,

– сказала Ястремская.

Даяна признала, что последний год будет очень сложным для нее, намекая на дисквалификацию из-за допингового скандала. К счастью, уже все завершилось в пользу украинской теннисистки. Ястремская вернулась на корт с большим желанием и мотивацией побеждать. Однако для возвращения той формы, которую она имела до этого, требуется некоторое времени.

За тот период, пока я не играла, у меня было время многое обдумать. Я переосмыслила некоторые ценности. Конечно, сейчас у меня есть большая мотивация, я каждый день тренируюсь. Возвращаться было непросто, я все еще чувствовала давление из-за того, что пыталась доказать, что я не хуже, а может даже лучше, чем была раньше. Но это нормально, требуется некоторое время, чтобы вернуться туда, где я была,

- добавила теннисистка.

В одиночном турнире свой путь продолжает Ангелина Калинина. Другая украинка Марта Костюк свой матч за выход в четвертьфинал сыграет 28 октября против немки Моны Бартель.

Следующей соперницей Ястремской в четвертьфинале станет победительница матча Лукреция Стефанини (Италия) – Ясмине Паолини (Италия).