Даяна Ястремская – Екатерина Козлова 2:1 (6:1, 3:6, 7:5)

Сетка турнира уже в 1/8 финала свела двух украинок – Даяну Ястремскую и Екатерину Козлову. Спортсменки выдали интересный матч, в котором ни одна из девушек не хотела отдавать путевку в четвертьфинал соревнований.

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Матч длился почти два часа – 1 час и 54 минуты. Первая партия осталась за Ястремской. 21-летняя теннисистка почти под ноль взяла сет, отдав сопернице только один гейм – 6:1.

Казалось. что Даяне легко удастся продолжить свой победный путь во втором сете. Но Козлова не опустила руки. При счете 3:3 первой вперед вышла именно Екатерина, которая с брейком взяла гейм. Ястремская отдала и следующую подачу сопернице и не смогла отыграть на подаче Екатерины – 3:6.

Всё решалось в третьем сете. Украинские теннисистки снова выдали феноменальный сет. Напряжение в поединке держалось до конца. При счете 5:5 Ястремская трижды отыгрывалась от брейк-пойнтов и взяла гейм. Козлова пыталась снова сравнять счет на своей подаче. Но не в этот раз – 7:5.

За матч Ястремская 9 раз подала на вылет. В то же время Козлова только однажды. У обеих украинок по 4 двойных ошибки.

Интересно, что до этой встречи украинские теннисистки еще ни разу не играли друг с другом.

В следующий раунд пробилась Даяна Ястремская. В четвертьфинале 21-летняя теннисистка сыграет против победительницы поединка Лукреция Стефанини (Италия) – Ясмине Паолини (Италия).