"Я рада, що виграла, але про секрет перемоги не розповім"

Даяна Ястремська майже за дві години здолала свою землячку Катерину Козлову. 21-річна тенісистка поділилась враженнями від перемоги та виходу у чвертьфінал турніру.

Як це було Ястремська перемогла Козлову в українському дербі на турнірі в Італії

Я рада, що перемогла, але про секрет перемоги не розповім. За цей рік я програла усі свої матчі, які затягувалися на третій сет, тому мені було важливо довести собі, що я можу виграти фінальну партію. Робила все можливе для перемоги,

– сказала Ястремська.

Даяна визнала, що останній рік буде дуже складним для неї, натякаючи на дискваліфікацію через допінговий скандал. На щастя, вже все завершилось на користь української тенісистки. Ястремська повернулась на корт із великим бажанням та мотивацією перемагати. Однак для повернення тієї форми, яку вона мала до цього, потрібно трохи часу.

За той період, поки я не грала, я мала час багато що обдумати. Я переосмислила деякі цінності. Звичайно, зараз у мене є велика мотивація, я щодня тренуюсь. Повертатися було непросто, я все ще відчувала тиск через те, що намагалася довести, що я не гірша, а може навіть краща, ніж була раніше. Але це нормально, потрібен деякий час, щоб повернутися туди, де я була,

– додала тенісистка.