Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам 2:0 (6:2, 6:2)

Первой среди украинок свой матч завершила Ангелина Калинина. Теннисистка в 1/8 финала встретилась с немкой Анной-Леной Фридзам. 137 ракетка мира не смогла дать достойный бой сопернице и уступила в двух сетах.

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1 час и 12 минут понадобились украинке, чтобы выйти в четвертьфинал соревнований. Калинина первой отдала гейм в матче, но быстро отыгралась и повела в счете – 5:1. Теннисистка из Украины позволила немке взять один гейм с двумя брейками. Но этого для Фридзам было уже недостаточно – 6:2.

Второй сет развивался по первому сценарию. Преимущество Калининой в счете опять же было 5:1. Немка взяла гейм, который стал последним в матче для нее – 6:2.

Калинина вышла в четвертьфинал турнира. За поединок украинка совершила три подачи на вылет и 7 двойных ошибок.

Драматическая победа

В парном разряде Людмила Киченок и Марта Костюк сыграли против пары Анны Данилиной /Ульрике Эйкери. Украинский дуэт уверенно разгромил соперниц в первом сете – тотальное уничтожение 6:0.

При счете 5:2 в пользу украинок было видно, что Киченок и Костюк уже почти уверены в своей победе. Однако такая уверенность привела к пяти подряд проигранным геймам – 5:7.

Все решалось в третьем сете, который был очень продолжительным. Украинки взяли себя в руки и вырвали победу и путевку в четвертьфинал турнира в Румынии – 12:10.