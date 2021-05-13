Перепалка между Зиданом и Марсело

13 мая Реал попытается продолжить борьбу за золотые награды Ла Лиги. Главный наставник "Королевского клуба" Зинедин Зидан неожиданно исключил из заявки на матч против Гранады Марсело.

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Накануне поединка между футболистом и тренером возник конфликт из-за тактических нюансов игры в обороне. После этого Зидан решил не брать на выезд с командой бразильца, который может негативно повлиять на микроклимат в команде.

Французский специалист взял с собой четырех защитников. Вместо Марсело он включил в заявление игрока дубля Кастильи. Матч против Гранады начнется в 23:00.