Перепалка між Зіданом та Марсело

13 травня Реал спробує продовжити боротьбу за золоті нагороди Ла Ліги. Головний наставник "Королівського клубу" Зінедін Зідан несподівано виключив із заявки на матч проти Гранади Марсело.

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Напередодні поєдинку між футболістом та тренером виник конфлікт через тактичні нюанси гри в обороні. Після цього Зідан вирішив не брати на виїзд з командою бразильця, який може негативно вплинути на мікроклімат у команді.

Французький спеціаліст взяв із собою чотирьох оборонців. Замість Марсело він включив у заяву гравця дубля Кастільї. Матч проти Гранади розпочнеться о 23:00.