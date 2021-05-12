Большинство игроков Ювентуса выразили недовольство, что португальцу предоставляется слишком много свободы.

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На следующий день после поражения от Милана (0:3) Роналду пропустил тренировку "старой синьоры". Он посетил завод Ferrari в компании президента Ювентуса Андреа Аньелли и председателя совета директоров клуба Джона Элканна.

До этого Роналду также пропускал тренировки, участвуя в рекламных кампаниях. Игроки "старой синьоры" считают, что руководство клуба слишком много позволяет 36-летнему форварду.

Роналду может покинуть Ювентус