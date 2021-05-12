Большинство игроков Ювентуса выразили недовольство, что португальцу предоставляется слишком много свободы.
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На следующий день после поражения от Милана (0:3) Роналду пропустил тренировку "старой синьоры". Он посетил завод Ferrari в компании президента Ювентуса Андреа Аньелли и председателя совета директоров клуба Джона Элканна.
До этого Роналду также пропускал тренировки, участвуя в рекламных кампаниях. Игроки "старой синьоры" считают, что руководство клуба слишком много позволяет 36-летнему форварду.
Роналду может покинуть Ювентус
- Итальянские СМИ утверждают, что следующие три игры могут стать последними для Роналду в Турине, поскольку он попросит покинуть клуб, если "старая синьора" не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов.
- "Старая синьора" также согласна расстаться с 36-летним футболистом из-за тяжелого финансового положения. Клубу нужно выручить минимум 29 миллионов евро с продажи игрока, и туринцы планируют обменять его на полузащитника Поля Погбу. "Красные дьяволы" не заинтересованы в такой сделке.