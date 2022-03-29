У Ломаченко есть зов сердца, который ведет к более важной цели, чем бокс, – Райан Гарсия
Источник:Fightnews.info
Американский боксер Райан Гарсия прокомментировал решение Василия Ломаченко остаться в Украине вместо поединка против австралийца Джорджа Камбососа.
Гарсия: Сердце Ломаченко вместе с его людьми
Американский боксер в восторге от поступка Ломаченко. Он сказал, что очень уважает украинца.
К стати Мы восхищаемся его поступком, – промоутер Камбососа поддержал Ломаченко
Ранее сообщалось, что боксеры могут выйти на ринг в начале лета 2022 года. Бой должен был состояться в Австралии.
Промоутер Эдди Хирн заявлял, что WBO официально назначило Камбососу защиту титулов в бою против украинца.
Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны своего родного города.
Впоследствии его промоутер заявил, что у украинца будет возможность уехать из Украины ради титульного поединка. Но Василий отказался.
- Ранее сообщалось, что боксеры могут выйти на ринг в начале лета 2022 года. Бой должен был состояться в Австралии.
- Промоутер Эдди Хирн заявлял, что WBO официально назначило Камбососу защиту титулов в бою против украинца.
- Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны своего родного города.
- Впоследствии его промоутер заявил, что у украинца будет возможность уехать из Украины ради титульного поединка. Но Василий отказался.