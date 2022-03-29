Гарсия: Сердце Ломаченко вместе с его людьми

Американский боксер в восторге от поступка Ломаченко. Он сказал, что очень уважает украинца.

К стати Мы восхищаемся его поступком, – промоутер Камбососа поддержал Ломаченко

Ранее сообщалось, что боксеры могут выйти на ринг в начале лета 2022 года. Бой должен был состояться в Австралии.

Промоутер Эдди Хирн заявлял, что WBO официально назначило Камбососу защиту титулов в бою против украинца.

Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны своего родного города.

Впоследствии его промоутер заявил, что у украинца будет возможность уехать из Украины ради титульного поединка. Но Василий отказался.