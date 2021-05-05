Он играл в падел-теннис с друзьями, когда заметил, что его сердечный ритм резко увеличился. Касильяс отправился сразу же в одну из больниц Мадрида.
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После обследования и сдачи анализов врачи исключили возможность нового сердечного приступа. На следующий день Икер покинул лечебное учреждение.
Карьера Икера Касильяса в Реале и сердечный приступ
- Воспитанник клуба, за главную команду выступал аж с 1999 года. Испанский вратарь 5 раз поднимал над своей головой трофей чемпионата Испании. Еще 4 раза побеждал в Лиге чемпионов. Суммарно в футболке "сливочных" провел 16 сезонов, где сыграл 510 матчей. В 2015 году перебрался в Порту, где в сезоне-2018/19 сыграл 42 встречи во всех турнирах.
- Ранее легендарный голкипер намекал на возвращение в родной клуб. Вроде бы Флорентино Перес делал официальное предложение испанцу. Летом 2020 года Икер повесил бутсы на гвоздь.
- До этого вратарь неожиданно для всех пережил инфаркт в начале мая 2019 года. Казалось, что Касильяс сразу завершит карьеру, но уже через 2 месяца вернулся к тренировкам. Правда, так ни разу в составе Порту так и не сыграл.