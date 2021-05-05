Он играл в падел-теннис с друзьями, когда заметил, что его сердечный ритм резко увеличился. Касильяс отправился сразу же в одну из больниц Мадрида.

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После обследования и сдачи анализов врачи исключили возможность нового сердечного приступа. На следующий день Икер покинул лечебное учреждение.

Карьера Икера Касильяса в Реале и сердечный приступ