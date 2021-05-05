Він грав у падел-теніс з друзями, коли помітив, що його серцевий ритм різко збільшився. Касільяс відразу ж відправився в одну з лікарень Мадрида.

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Після обстеження і здачі аналізів лікарі виключили можливість нового серцевого нападу. На наступний день Ікер покинув лікувальний заклад.

Кар'єра Ікера Касільяса у Реалі та серцевий напад