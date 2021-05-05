Він грав у падел-теніс з друзями, коли помітив, що його серцевий ритм різко збільшився. Касільяс відразу ж відправився в одну з лікарень Мадрида.
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Після обстеження і здачі аналізів лікарі виключили можливість нового серцевого нападу. На наступний день Ікер покинув лікувальний заклад.
Кар'єра Ікера Касільяса у Реалі та серцевий напад
- Вихованець клубу, за головну команду виступав аж з 1999 року. Іспанський воротар 5 разів підіймав над власною головою трофей чемпіонату Іспанії. Ще 4 рази перемагав у Лізі чемпіонів. Сумарно у футболці "вершкових" провів 16 сезонів, де зіграв 510 поєдинків. У 2015 році перебрався до Порту, де у сезоні-2018/19 зіграв 42 зустрічі у всіх турнірах.
- Раніше легендарний голкіпер натякав на повернення у рідний клуб. Начебто Флорентіно Перес робив офіційну пропозицію іспанцю. Влітку 2020 року Ікер повісив бутси на цвях.
- До цього воротар несподівано для усіх пережив інфаркт на початку травня 2019 року. Здавалось, що Касільяс відразу завершить кар'єру, але вже через 2 місяці повернувся до тренувань. Щоправда, так жодного разу у складі Порту так і не зіграв.