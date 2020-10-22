Португальский футболист Криштиану Роналду сдал второй тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Поэтому игрок и в дальнейшем будет находиться на карантине.

О втором положительном тесте на коронавирус у Роналду пишет издание Marca. На официальном сайте "Ювентуса", или на страницах Роналду в соцсетях подтверждений этому сообщению пока нет.

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Таким образом Роналду точно не сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Ведь, согласно протоколу УЕФА, игрок должен сдать отрицательный тест на коронавирус за неделю до матча. Матч "Ювентус" – "Барселона" запланирован на среду, 28 октября.