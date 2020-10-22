У Криштиану Роналду еще один положительный тест на коронавирус, он пропустит матч с "Барселоной"
Португальский футболист Криштиану Роналду сдал второй тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Поэтому игрок и в дальнейшем будет находиться на карантине.
О втором положительном тесте на коронавирус у Роналду пишет издание Marca. На официальном сайте "Ювентуса", или на страницах Роналду в соцсетях подтверждений этому сообщению пока нет.
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Таким образом Роналду точно не сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Ведь, согласно протоколу УЕФА, игрок должен сдать отрицательный тест на коронавирус за неделю до матча. Матч "Ювентус" – "Барселона" запланирован на среду, 28 октября.
- Криштиану Роналду первый раз сдал положительный тест на коронавирус во время пребывании в расположении сборной Португалии 13 октября.
- Из-за этого он не сыграл за свою команду 14 октября против Швеции матч Лиги наций.
- Роналду отправили на карантин. Поэтому он пропустил матч "Ювентуса" в чемпионате Италии против "Кротоне". Его команда не сумела обыграть аутсайдера чемпионата.
- Португалец не отправился с "Ювентусом" и в Киев на матч Лиги чемпионов против "Динамо". Однако на этот раз итальянский клуб сумел одержать победу – во втором тайме Мората отметился дублем.
- Роналду, кроме матча против"Барселоны" в Турине, пропустит и домашнюю игру команды в чемпионате Италии против "Вероны". Она запланирована на воскресенье, 25 октября.
- Главное внимание в матче "Ювентус" – "Барселона" уделялось противостоянию Роналду и Лионелю Месси. Эти игроки никогда до этого не играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов. И встречались лишь на стадии плей-офф. Впервые в полуфинале сезона 2007/08 Роналду в составе "Манчестер Юнайтед" прошел "Барселону". Все решил единственный гол за два матча, который забил Скоул. После этого в финале Лиги чемпионов следующего сезона "Барселона" взяла реванш, а один из голов забил именно Месси.
- Уже в составе мадридского "Реала" Роналду играл против Месси и "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 2010/11. В первом матче в Мадриде победу одержали гости – Месси оформил дубль. А ответный матч закончился вничью.