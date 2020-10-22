Португальський футболіст Кріштіану Роналду здав другий тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Тому гравець і надалі перебуватиме на карантині.

Про другий позитивний тес на коронавірус у Роналду пише видання Marca. На офіційному сайті "Ювентуса", чи на сторінках Роналду в соцмережах підтверджень цьому повідомленню поки немає.

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Таким чином Роналду точно не зіграє проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Адже, згідно з протоколом УЄФА, гравець повинен здати негативний тест на коронавірус за тиждень до матчу. Матч "Ювентус" – "Барселона" запланований на середу, 28 жовтня.