У Кріштіану Роналду ще один позитивний тест на коронавірус, він пропустить матч з "Барселоною"
Португальський футболіст Кріштіану Роналду здав другий тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Тому гравець і надалі перебуватиме на карантині.
Про другий позитивний тес на коронавірус у Роналду пише видання Marca. На офіційному сайті "Ювентуса", чи на сторінках Роналду в соцмережах підтверджень цьому повідомленню поки немає.
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Таким чином Роналду точно не зіграє проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Адже, згідно з протоколом УЄФА, гравець повинен здати негативний тест на коронавірус за тиждень до матчу. Матч "Ювентус" – "Барселона" запланований на середу, 28 жовтня.
- Кріштіану Роналду перший раз здав позитивний тест на коронавірус під час перебуванні у розташуванні збірної Португалії 13 жовтня.
- Через це він не зіграв за свою команду 14 жовтня проти Швеції матч Ліги націй.
- Роналду відправили на карантин. Відтак він пропустив матч "Ювентуса" в чемпіонаті Італії проти "Кротоне". Його команда не зуміла обіграти аутсайдера чемпіонату.
- Португалець не відправився з "Ювентусом" і до Києва на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо". Однак цього разу італійський клуб зумів здобути перемогу – у другому таймі Мората відзначився дублем.
- Роналду, окрім матчу проти"Барселони" в Турині, пропустить і домашню гру команди в чемпіонаті Італії проти "Верони". Вона запланована на неділю, 25 жовтня.
- Головну увагу в матчі "Ювентус" – "Барселона" приділялося протистоянню Роналду та Ліонелю Мессі. Ці гравці ніколи до цього не грали між собою на груповому етапі Ліги чемпіонів. І зустрічалися лише на стадії плей-офф. Вперше у півфіналі сезону 2007/08 Роналду у складі "Манчестер Юнайтед" пройшов "Барселону". Все вирішив єдиний гол за два матчі, який забив Скоул. Після цього у фіналі Ліги чемпіонів наступного сезону "Барселона" взяла реванш, а один з голів забив саме Мессі.
- Вже у складі мадридського "Реалу" Роналду грав проти Мессі та "Барселони" у півфіналі Ліги чемпіонів в сезоні 2010/11. У першому матчі в Мадриді перемогу здобули гості – Мессі оформив дубль. А матч-відповідь закінчився внічию.