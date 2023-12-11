Летом 2023 года левый вингер подписал контракт с ЧФР Клуж, где собирался вернуть свою лучшую форму. Но за 5 месяцев пребывания в Румынии он всего 4 раза выходил на поле в футболке нового клуба, в сумме сыграв 54 минуты игрового времени.

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Коноплянка больше не нужен Клужу

Несмотря на ужасный старт и ряд травм у украинца, владелец Клужа Нела Варга стабильно поддерживал Евгения Коноплянку публично и заявлял, что звездный вингер "станет секретным оружием" клуба в самый ответственный момент. Однако последнее заявление перечеркнуло все предыдущие.

По словам Нела Варги, украинец покинет румынский клуб в ближайшее время, ведь разочаровал своим отношением к футболу.

Что касается игроков, которые покинут клуб, то могу назвать троих, с которыми мы попрощаемся. Первый – это Коноплянка, огромное разочарование. К сожалению, это была моя ставка, но я ее проиграл. Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тебя ставит тренер, накануне ты давал ему знать, что у тебя болит нога, что-то щиплет, не знаю что еще.



Наверное, ему уже не хочется играть в футбол, но это уже неважно, это закрытая тема. Зимой мы попрощаемся с Коноплянкой,

– заявил Варга.

Отмечается, что также ЧФР Клуж намерена попрощаться с Лукой Юричичем и Кристианом Балградеаном.

Справка. Евгений Коноплянка перешел в ЧФР Клуж в июле 2023 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на два сезона с опцией продления еще на один год. В последний раз украинец появлялся на поле 6 ноября.