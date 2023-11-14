В июле 2023 года Евгений Коноплянка подписал контракт с румынским ЧФР Клуж. С тех пор он всего 4 раза выходил на поле в футболке нового клуба, в сумме проведя всего 54 минуты игрового времени.

Читайте также Больше, чем игра: спортсмены в Изюме продолжают играть в футбол, несмотря на развалины вокруг – видео дня

Полное доверие от руководства

Причиной этому стали травмы, не позволяющие ему набрать форму. Однако в украинского вингера продолжают верить и надеются, что Коноплянка сделает разницу в самый ответственный момент. О том, в каком состоянии находится Евгений, рассказал президент ЧФР Клуж Нелу Варга:

"Хочу сообщить вам о ситуации с Коноплянкой. Я говорил с Евгением, а он общался с тренером. Ему не повезло с травмой. Каждый раз, когда он должен был полноценно вернуться, появлялись проблемы.

Так что я решил не настаивать, чтобы не тратить деньги на лечение. Я должен выплачивать зарплату, причем немалую, поэтому хочу извлекать выгоду от присутствия этого игрока в ЧФР. Поэтому я терпеливо относился к нему. Когда именно Коноплянка вступит в игру, это сообщит тренер".

Варга еще раз продемонстрировал полное доверие к бывшему игроку сборной Украины и заверил, что Евгений оправдает свой трансфер.

Коноплянка выздоровел, и я уверяю вас, он станет нашим секретным оружием в плей-офф. Мы подписали его, чтобы добавить в качестве. Вы увидите, что в плей-офф он будет нашим основным игроком,

– подытожил президент ЧФР.

Отметим, что Евгений Коноплянка в последних двух с четырех матчей ЧФР выходил на футбольное поле на замену, однако результативными действиями пока не отмечался.

Справка. Следующий матч ЧФР Клуж сыграет 25 ноября против УТА Арад. В настоящее время клуб Коноплянки занимает второе место в чемпионате Румынии, отставая от Стяуа на три зачетных балла.