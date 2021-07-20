У Кличко есть опция реванша с Фьюри – это может мотивировать его вернуться в ринг, – промоутер
Источник:Planet Sport
Владимир Кличко уже несколько лет интригует своими заявлениями о вероятном возвращении в бокс. Вернуть Кличко в ринг может не только рекорд Джорджа Формана, но и "незавершенное дело".
Фьюри – мотивация Кличко
Александр Красюк, генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions, прокомментировал возможность возвращения Кличко.
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Красюк рассказал, что Кличко до сих пор не принял для себя окончательно решение о возвращении в бокс. Он добавил, что Владимир никогда не заявлял, что возвращение не состоится.
По словам промоутера, легендарный украинец может вернуться ради реванша с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
Я знаю, что бокс остается в его сердце и мыслях. Есть определенные вещи, которые он называет незавершенным делом. У Владимира есть опция реванша с Тайсоном Фьюри, но этот бой так и не состоялся. Он никогда серьезно не ставил перед собой цель устроить этот поединок, но говорил, что это незаконченное дело, которое может мотивировать его и дать ему стимул для возвращения,
– сказал Красюк.
- Украинец проиграл Фьюри в ноябре 2015 года решением судей и потерял титулы WBA, WBO, IBF. Боксеры должны были провести реванш, но Фьюри отказался.
- Недавно Фьюри посмеялся над сборной Украины, когда та играла против Англии на Евро-2020. Кличко поддержал "сине-желтых" и снова намекнул на возвращение.
Еще одна мотивация Кличко
Как известно, вторая мотивация Кличко – стать самым старшим чемпионом в истории тяжелого веса.
"Владимир находится в отличной форме и заботится о себе. Он ежедневно усердно тренируется, ухаживает за своим телом и умом. Кличко очень силен ментально", – отметил менеджер.
Красюк предположил, что с возрастом Владимир стал только сильнее.
Он намного сильнее, чем был 15 – 20 лет назад. Он может сделать это. По моим подсчетам, он достигнет возраста Джорджа Формана в январе следующего года, поэтому у него нет никаких практических причин принимать решение о возвращении до конца года,
– резюмировал Красюк.
- Форман стал самым возрастным чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев. Если 45-летний Кличко хочет побить рекорд, то возвращения украинца следует ждать не раньше января 2022 года.
- Чтобы стать чемпионом мира, украинцу придется победить Тайсона Фьюри, который удерживает титул WBC, или Энтони Джошуа – действующего обладателя титулов WBA, WBO, IBF.