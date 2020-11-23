Пекін мав прийняти один з етапів Кубка світу з біатлону. Однак змагань там не буде. Замість них подвійний етап приме чеське Нове Место.

Рішення про перенесення етапу з Китаю до Чехії прийняв Міжнародний союз біатлоністів (IBU). Своє рішення вони обґрунтували бажанням мінімізувати поїздки спортсменів в часі ймовірної пандемії коронавірусу.

Відтак чеське Нове Место прийме два поспіль етапи Кубка світу. Це буде після Чемпіонату світу, який у 2021 році прийме словенська Поклюка (з 9 до 21 лютого). Після цього біатлоністи матимуть тиждень відпочинку. І тоді вже виступлять в Чехії. Перший етап запланований на 4 – 7 березня. Другий етап триватиме з 11 до 14 березня.

Закінчиться Кубок світу традиційно етапом в норвезькому Холменколлені (16 – 21 березня).

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Етап в Пекіні мав бути одним з етапів підготовки до Олімпіади 2022 року, яку прийме столиця Китаю. Але МОК, Пекін-2022 і Зимові міжнародні федерації прийняли рішення скасувати міжнародні тестові змагання і замінити їх адаптованою програмою спортивних тестів.