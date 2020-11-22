В воскресенье, 22 ноября, в финском городе Вуокатти в рамках предсезонных стартов прошли короткие индивидуальные гонки.

У мужчин победу одержал украинец Дмитрий Пидручный, а у женщин лучшей стала украинка Елена Пидгрушная, пишет 24 канал.

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У женщин на дистанции 10 километров весь пьедестал заняли украинки Елена Пидгрушная, Вита Семеренко и Дария Блашко. Правда, тернополянка допустила аж пять промахов, но на 4 секунды опередила сумчанку, которая промахнулась лишь дважды.

У мужчин 12 километров быстрее всех преодолел Дмитрий Пидручный, промазав трижды в четырех рубежах. Соотечественник Богдан Цымбал проиграл ему 18 секунд (5 промахов), болгарин Владимир Илиев – 32 (4). За каждый промах спортсмен получал 30 секунд штрафа.

Результаты гонки у женщин:

Результаты гонки у мужчин:

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