Пидгрушная и Пидручный выиграли индивидуальные гонки перед началом нового биатлонного сезона
В воскресенье, 22 ноября, в финском городе Вуокатти в рамках предсезонных стартов прошли короткие индивидуальные гонки.
У мужчин победу одержал украинец Дмитрий Пидручный, а у женщин лучшей стала украинка Елена Пидгрушная, пишет 24 канал.
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У женщин на дистанции 10 километров весь пьедестал заняли украинки Елена Пидгрушная, Вита Семеренко и Дария Блашко. Правда, тернополянка допустила аж пять промахов, но на 4 секунды опередила сумчанку, которая промахнулась лишь дважды.
У мужчин 12 километров быстрее всех преодолел Дмитрий Пидручный, промазав трижды в четырех рубежах. Соотечественник Богдан Цымбал проиграл ему 18 секунд (5 промахов), болгарин Владимир Илиев – 32 (4). За каждый промах спортсмен получал 30 секунд штрафа.
Результаты гонки у женщин:
Результаты гонки у мужчин:
Календарь Кубка мира на сезон 2020/21
- Контиолахти (Финляндия) 28-29 ноября
- Контиолахти (Финляндия) 3-6 декабря
- Хохфильцен (Австрия) 11-13 декабря
- Хохфильцен (Австрия) 17-20 декабря
- Оберхоф (Германия) 7-10 января
- Оберхоф (Германия) 13-17 января
- Антхольц-Антерсельва (Италия) 21-24 января
- Пекин (Китай) 26 февраля – 1 марта
- Нове-Место (Чехия) 11-14 марта
- Холменколлен (Норвегия) 18-21 марта
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