36-летняя австралийская теннисистка Саманта Стосур, бывшая первая ракетка мира, сообщила, что ее партнерша Лиз родила дочь Женевьев.

Соответствующее фото Стосур опубликовала в Instagram.

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Жизнь во время карантина и коронавируса была сложной, но для меня это был один из самых захватывающих и счастливых периодов моей жизни. 16-го июня моя партнерша Лиз родила нашу прекрасную девочку Женевьев. Это было ураганное время, но мы не могли представить жизнь без нее сейчас.

"Мама и Эви чувствуют себя хорошо, и так здорово быть дома с ними обоими. Мы абсолютно влюблены в этого ребенка. Мы не можем дождаться того, что произойдет, и посмотреть, как маленькая Эви вырастет... Хотя, мы надеемся, что это случится не слишком быстро!", – написала Саманта.

Кто такая Саманта Стосур

Саманта Стосур – победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2011), финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2010), победительница 35 турниров WTA (из них 9 в одиночном разряде).

Стосур бывшая четвертая ракетка мира в одиночном разряде, победительница шести турниров Большого шлема в парном разряде (из них три в женском и три в смешанном парном разрядах), бывшая первая ракетка мира в парном разряде.