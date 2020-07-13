36-річна австралійська тенісистка Саманта Стосур, колишня перша ракетка світу, повідомила, що її партнерка Ліз народила доньку Женев'єв.

Відповідне фото Стосур опублікувала в Instagram.

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Життя під час карантину і коронавірусу було складним, але для мене це був один з найбільш захоплюючих і щасливих періодів мого життя. 16-го червня моя партнерка Ліз народила нашу прекрасну маленьку дівчинку Женев'єв. Це був ураганний час, але ми б не могли уявити життя без неї зараз.

"Мама та Еві відчувають себе добре, і так здорово бути вдома з ними обома. Ми абсолютно закохані в цю дитину. Ми не можемо дочекатися того, що станеться, і подивитися, як маленька Еві виросте... Хоча, ми сподіваємося, що це станеться не занадто швидко!", – написала Саманта.

Хто така Саманта Стосур

Саманта Стосур – переможниця одного турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2011), фіналістка одного турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2010), переможниця 35 турнірів WTA (з них 9 у одиночному розряді).

Стосур колишня четверта ракетка світу в одиночному розряді, переможниця шести турнірів Великого шолому в парному розряді (з них три в жіночому і три в змішаному парному розрядах), колишня перша ракетка світу в парному розряді.