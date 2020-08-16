Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье проиграл американцу Стипе Миочичу. Сразу после поединка боец был госпитализирован в больницу и решил завершить карьеру.

О том, что боец был госпитализирован в больницу, сообщил журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter. Подробности о его состоянии пока неизвестны.

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​Госпитализация и последний бой

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-3) праздновал победу в матче с 41-летним экс-обладателем титула Даниэлем Кормье (22-3).

Ближе к концу раунда Кормье засунул палец в глаз соперника. Судья решил остановить схватку, чтобы осмотреть глаз. На последних секундах Кормье снова прижал Миочича к сетке.

Cormier is going to the hospital. — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 16, 2020

Американец дальше лишь увеличивал свой темп и силу. Раз за разом он попадал одиночными ударами в голову соперника, Кормье старался вести бой комбинациями.

В конце раунда Кормье пропустил несколько боковых ударов в голову и оказался на канвасе. В третьем раунде Миочич взял инициативу в собственные руки. Он сначала нанес удар с разворота в корпус соперника, а потом ответил еще точечным в глаз. После этого удара соперник не мог уже нормально видеть.

Последние два раунда были при небольшом преимуществе Миочича. По единогласному решению судей победа была отдана Миочичу– 49:46, 49:46, 48:47.

После боя Кормье был госпитализирован в больницу. Впоследствии стало известно, что этот поединок был последним в карьере Кормье. В активе бойца 22 победы (10 нокаутов) и три поражения.

По словам бойца, он ничего не видит левым глазом после боя. Он вспомнил свои слова о завершении карьеры, которые говорил ранее. По мнению Кормье, это был хороший бой, который стал точкой в его замечательном пути бойца.