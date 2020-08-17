Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Данієль Корм'є одразу після бійки з американцем Стіпом Міочичом відправився у лікарню. У бійця серйозна травма ока.

Чемпіон UFC у важкій вазі Стіп Міочич (20-3) святкував перемогу у матчі з 41-річним ексволодарем титулу Данієлем Корм'є (22-3). Він двічі завдав точкового удару у око суперника, що призвело до його пошкодження. Подробиці щодо травми Корм'є повідомив журналіст Аріель Хельвані у своєму Twitter.

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Травма Корм'є

Після другого такого удару око Корм'є вже не відкривалось, тож боєць був змушений боротись бачачи на одне око.

Після госпіталізації у лікарню журналіст розповів, яка саме травма ока у бійця. У Корм'є розрив рогівки ока. Терміни відновлення наразі невідомі. Лікарі запевнили, що оперативного втручання не буде, але вони повинні пильно стежити за процесом загоєння. Якщо все буде йти не за планом, тоді Корм'є зроблять все-таки операцію.

Daniel Cormier tells @arielhelwani he suffered a torn cornea in his fight with Stipe Miocic at #UFC252



Doctors will monitor Cormier's healing before determining if he needs surgery. pic.twitter.com/xRnQq9PHt5 — ESPN MMA (@espnmma) August 16, 2020

Підкреслимо, що згодом Корм'є повідомив, що це був останній його поєдинок у кар'єрі. За словами бійця, він нічого не бачить на ліве око після бою. Він згадав свої слова про завершення кар'єри, які говорив раніше. На думку Корм'є, це був хороший бій, який став крапкою у його чудовому шляху бійця.