Контракт рассчитан на три сезона – до 2024 года.

К слову Селезнев в Минае будет получать втрое меньше, чем платили Милевскому

Первое событие запланировано на 21 августа. В этот день состоятся четыре матча первого тура.

Трансляция чемпионата проходит на канале MEGOGO Футбол и в разделе "Спорт". Просмотр доступен по подписке "Максимальная" и "Спорт".

Что еще транслирует MEGOGO

MEGOGO эксклюзивно транслирует в Украине Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу Конференций, Ла Лигу, Лигу 1, Кубок Америки и чемпионат Бразилии.

В прошлом сезоне Серию А в Украине показывали телеканалы "Футбол 1/2/3".