Контракт розрахований на три сезони – до 2024 року.
До слова Селезньов в Минаї буде отримувати втричі менше, аніж платили Мілевському
Перша подія заплановано на 21 серпня. У цей день відбудуться чотири матчі першого туру.
Трансляція чемпіонату відбувається на каналі MEGOGO Футбол і в розділі "Спорт". Перегляд доступний за підпискою "Максимальна" і "Спорт".
Що ще транслює MEGOGO
MEGOGO ексклюзивно транслює в Україні Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу Конференцій, Ла Лігу, Лігу 1, Кубок Америки і чемпіонат Бразилії.
У минулому сезоні Серію А в Україні показували телеканали "Футбол 1/2/3".