Контракт розрахований на три сезони – до 2024 року.

До слова Селезньов в Минаї буде отримувати втричі менше, аніж платили Мілевському

Перша подія заплановано на 21 серпня. У цей день відбудуться чотири матчі першого туру.

Трансляція чемпіонату відбувається на каналі MEGOGO Футбол і в розділі "Спорт". Перегляд доступний за підпискою "Максимальна" і "Спорт".

Що ще транслює MEGOGO

MEGOGO ексклюзивно транслює в Україні Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу Конференцій, Ла Лігу, Лігу 1, Кубок Америки і чемпіонат Бразилії.

У минулому сезоні Серію А в Україні показували телеканали "Футбол 1/2/3".