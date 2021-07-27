Контракт Селезнева с новым клубом рассчитан на один сезон. В новом клубе форвард будет выступать под номером "11".

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По сообщению СМИ, нападающий будет получать 70 тысяч гривен в месяц в закарпатском клубе. Для примера, нападающий Артем Милевский, выступавший в Минае в прошлом сезоне, получал ежемесячно 200 тысяч гривен.

Селезнев стал двенадцатым новичком Миная в этом сезоне. В последние дни к команде присоединились защитники Эдвард Кобак, Игорь Гончар, Виктор Лиховидько, Богдан Векляк, Олег Горин, Олег Синегуб и Андрей Семенко, полузащитники Михаил Месхи, Антон Байдал и Эльдар Кулиев, а также еще один нападающий Олег Вишневский.

Минай в УПЛ заменил Олимпик, решивший опуститься в Первую лигу. Поэтому команда в срочном порядке формировала заявку на сезон.

В первом туре Минай должен был сыграть против Динамо. Но этот матч перенесли на более поздний срок (11 августа). Поэтому первой игрой станет противостояние с Александрией 31 июля.

Селезнев пытается установить рекорд УПЛ

Стоит отметить, что Селезнев перешел в новый клуб УПЛ, чтобы побить бомбардирский рекорд. Он принадлежит двум игрокам, которые в свое время выступали за киевское Динамо Сергею Реброву и Максиму Шацких. Оба забили по 123 гола в чемпионате Украины.

На счету Селезнева 116 голов. В прошлом сезоне он выступает за Колос, где в первой половине чемпионата успел отличиться пять раз (все голы – с пенальти). Но во время зимнего перерыва у него произошел конфликт с тренерским штабом и руководством команды, кому он покинул клуб из Ковалевки.

Селезневу еще следует забить 8 голов, чтобы побить бомбардирский рекорд УПЛ.