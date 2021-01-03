В семье полузащитника сборной Украины и венгерского Ференцвароша Александра Зубкова пополнение. У него родилась дочь.

После обеда, 2 января, жена подарила Александру дочь. Сам Зубков поделился радостной новостью на своей странице в Инстаграме.

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Пополнение в семье

Футболист трогательно подписал фотографию, поблагодарив любимую: "Спасибо тебе, моя любовь, за такой подарок. Безумно люблю тебя".

Теперь у полузащитника будет дополнительная мотивация отличиться в следующей встрече, чтобы посвятить гол новорожденной дочери.

В этом сезоне Зубков провел в футболке Ференцвароша 18 поединков, в которых дважды огорчал голкиперов соперников и еще два раза ассистировал на партнеров по команде.



В семье Зубковых пополнение / Скриншот с instagram.com/zubiksane4ka