У сім'ї півзахисника збірної України та угорського Ференцвароша Олександра Зубкова поповнення. У нього народилась донька.

Після обіду, 2 січня, дружина подарувала Олександру доньку. Сам Зубков поділився радісною новиною на своїй сторінці у інстаграмі.

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Поповнення у родині

Футболіст зворушливо підписав світлину, подякувавши коханій: "Дякую тобі, моя любов, за такий подарунок. Шалено кохаю тебе".

Тепер у півзахисника буде додаткова мотивація відзначитись у наступній зустрічі, щоб присвятити гол новонародженій донечці.

У цьому сезоні Зубков провів у футболці Ференцвароша 18 поєдинків, у яких двічі засмучував голкіперів суперників та ще два рази асистував на партнерів по команді.



У сім'ї Зубкових поповнення / Скриншот з instagram.com/zubiksane4ka