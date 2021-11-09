В понедельник, 8 ноября, футболисты сборной Германии собрались вместе. Перед сборами команды игроки прошли тестирование на коронавирус. Положительный тест оказался у защитника Баварии Никласа Зюле. При этом что футболист был вакцинирован и у него не было никаких симптомов.
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В медицинском департаменте решили его сразу изолировать. На карантин отправили еще четырех футболистов Баварии из-за этого – их отнесли к категории близких контактов. Это Карим Адейеми, Серж Гнабри, Йозуа Киммих и Джамал Мусиала. При этом что у них были отрицательные результаты теста на коронавирус. Всех игроков отправили на самоизоляцию домой.
Вместе с тем, команда понесла потери и из-за других повреждений – за "Die Mannschaft" не сыграют Флориан Вирц и Нико Шлоттербек.
Вместо них в сборную Германии вызвали трех других футболистов. Это Ридле Баку и Максимилиан Арнольд из Вольфсбурга и Кевин Фолланд из Монако. Перед тем в сборную вызвали защитника Джонатана Та.
Сборная Германии уже гарантировала себе место на чемпионате мира, досрочно победив в своей группе. Поэтому два матча отбора, которые команда проведет в ноябре, не будут иметь для немцев турнирного значения. 11 ноября Германия сыграет против Лихтенштейна дома. А 14 ноября на выезде будет противостоять сборной Армении.