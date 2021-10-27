Эрнандес выиграл апелляцию

В октябре суд Мадрида вынес вердикт против французского футболиста. Согласно ему, Эрнандес должен был бы отправиться в тюрьму на полгода.

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Этому предшествовало нарушение судебного запрета. В 2017 году после ссоры со своей девушкой, которая закончилась избиением, суд запретил приближаться к ней ближе чем на 500 метров.

Пару оштрафовали, назначили общественные работы и запретили общаться в течение шести месяцев. Однако они проигнорировали решение суда и полетели отдыхать на Багамы, где и поженились.

Суд требовал приговорить футболиста к одному году заключения. Однако Эрнандесу удалось избежать наказания.

После оглашения приговора адвокаты футболиста подали апелляцию, они надеялись, что суд отменит приговор. Французский защитник должен был добровольно прибыть в Мадрид до 28 октября для отбывания наказания в тюрьме. Суд за это время должен был рассмотреть апелляцию.

И все же Эрнандесу удалось выиграть дело. Однако наказание заменили испытательным сроком в четыре года. Если за это время француз совершит хотя бы одно нарушение, то его отправят в тюрьму. Также он должен оплатить штраф в размере 96 тысяч евро.

Мотивы отмены наказания

Суд принял во внимание то, что футболист до сих пор проживает со своей женой. К тому же за этот период не было зафиксировано инцидентов с насилием со стороны Эрнандеса.