В семье вратаря английского Ливерпуля Алиссона случилось горе. Его отец Жозе Бекер 24 февраля утонул в озере недалеко от города Ринкау-ду-инферну.

Накануне Жозе Бекер поехал к одному из водоемов, который расположен на собственной территории. Отец Алиссона плавал в районе дамбы и исчез около 17:00.

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Большая потеря

На место происшествия мгновенно прибыли спасатели, чтобы отыскать 57-летнего мужчину. Поиски продолжались до глубокой ночи и в 23:59 Бекер-старший уже был найден мертвым. Тело 57-летнего бразильца без следов насилия было в озере недалеко от города Ринкау-ду-инферну.

Жозе воспитал двух голкиперов – Алиссона (Ливерпуль) и его менее известного брата Мюриэля, который защищает ворота Флуминенсе. Бразильский клуб уже выразил свои соболезнования семье Беккеров, переживающей тяжелую утрату.

Интересно, что в прошлом Жозе Бекер также был голкипером, но достичь серьезных вершин ему не удалось. Выступал лишь на любительском уровне.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021