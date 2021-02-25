У голкипера Ливерпуля Алиссона трагически погиб отец
В семье вратаря английского Ливерпуля Алиссона случилось горе. Его отец Жозе Бекер 24 февраля утонул в озере недалеко от города Ринкау-ду-инферну.
Источник:ESPN
Накануне Жозе Бекер поехал к одному из водоемов, который расположен на собственной территории. Отец Алиссона плавал в районе дамбы и исчез около 17:00.
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Большая потеря
На место происшествия мгновенно прибыли спасатели, чтобы отыскать 57-летнего мужчину. Поиски продолжались до глубокой ночи и в 23:59 Бекер-старший уже был найден мертвым. Тело 57-летнего бразильца без следов насилия было в озере недалеко от города Ринкау-ду-инферну.
Жозе воспитал двух голкиперов – Алиссона (Ливерпуль) и его менее известного брата Мюриэля, который защищает ворота Флуминенсе. Бразильский клуб уже выразил свои соболезнования семье Беккеров, переживающей тяжелую утрату.
Интересно, что в прошлом Жозе Бекер также был голкипером, но достичь серьезных вершин ему не удалось. Выступал лишь на любительском уровне.
- Алиссон с 2018 года выступает за Ливерпуль. В этом сезоне уже сыграл 27 поединков, в которых пропустил 30 голов. Голкипер неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков из-за своей не слишком хорошей игры в некоторых матчах.
- Как сообщает специализированный портал Transfermarkt, его 34-летний брат Мюриэль на протяжении всей карьеры выступал в Бразилии. За Флуминенсе в текущем сезоне провел 23 матча, в которых 24 раза вынимал мяч из собственной сетки ворот.
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