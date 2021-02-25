У голкіпера Ліверпуля Аліссона трагічно загинув батько
У родині воротаря англійського Ліверпуля Аліссона сталось горе. Його батько Жозе Бекер 24 лютого потонув в озері недалеко від міста Рінкау-ду-інферну.
Джерело:ESPN
Напередодні Жозе Бекер поїхав до одної з водойм, яке розташоване на власній території. Батько Аліссона плавав у районі дамби і зник близько 17:00.
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Велика втрата
На місце події миттєво прибули рятувальники, щоб відшукати 57-річного чоловіка. Пошуки тривали до глибокої ночі та о 23:59 Бекер-старший вже був знайдений мертвим. Тіло 57-річного бразильця без слідів насильства було в озері недалеко від міста Рінкау-ду-інферну.
Жозе виховав двох голкіперів – Аліссона (Ліверпуль) та його менш відомого брата Мюріеля, який захищає ворота Флуміненсе. Бразильський клуб вже висловив свої співчуття сім'ї Беккерів, яка переживає важку втрату.
Цікаво, що у минулому Жозе Бекер також був голкіпером, але досягнути серйозних вершин йому не вдалось. Виступав лише на любительському рівні.
- Аліссон з 2018 року виступає за Ліверпуль. У цьому сезоні вже зіграв 27 поєдинків, у яких пропустив 30 голів. Голкіпер неодноразово піддавався критиці зі сторони вболівальників через свою не надто хорошу гру у деяких матчах.
- Як повідомляє спеціалізований портал Transfermarkt, його 34-річний брат Мюріель протягом всієї кар'єри виступав у Бразилії. За Флуміненсе у поточному сезоні провів 23 матчі, у яких 24 рази виймав м'яч з власної сітки воріт.
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