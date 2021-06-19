У футболиста сборной Венгрии произошел тепловой удар во время матча с Францией

Капитан сборной Венгрии Адам Салай не смог продолжить поединок на Евро-2020 против команды Франции. У футболиста, вероятно, случился тепловой удар.

Капитан венгров не смог продолжить матч

Венгрия и Франция встретились в Будапеште при 30-градусной жаре. Адам Салай ушел с поля на 26 минуте игры, когда рефери объявил небольшой перерыв, чтобы попить воды.

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В середине первого тайма 33-летний форвард Майнца уступил место на поле Неманьи Николичу.



Адам Салай / Скриншот

Адам Салаи получил удар, от которого у него закружилась голова, поэтому Марко Росси был вынужден заменить его. Дальнейшие подробности ожидаются после проведения обычных медицинских осмотров,

– говорится в заявлении Венгерской футбольной федерации.

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