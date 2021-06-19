Сборная Венгрии сумела ошеломить французских футболистов в компенсированное к первому тайму время.

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Как Венгрия забила гол

Венгерская команда вовремя перевела атаку на левый фланг. Там Роланд Шаллаи отдал великолепный пас на ход Аттиле Фиоле.

Тот опередил Бенжамена Павара и Рафаэля Варана и из пределов штрафной прошил Уго Льориса! После первого тайма Франция проигрывает 1:0.

Видео гола Венгрии

Отметим, что Фиола чрезвычайно эмоционально отпраздновал гол с болельщиками на стадионе.