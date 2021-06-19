Капітан угорців не зміг продовжити матч

Угорщина та Франція зустрілися у Будапешті за 30-градусної спеки. Адам Салай пішов з поля на 26 хвилині гри, коли рефері оголосив невелику перерву, щоб попити води.

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У середині першого тайму 33-річний форвард Майнца поступився місцем на полі Неманьї Ніколичу.



Адам Салай / Скриншот

Адам Салаї отримав удар по голові, від якого у нього запаморочилося, тому Марко Россі був змушений замінити його. Подальші подробиці очікуються після проведення звичайних медичних оглядів,

– йдеться у заяві Угорської футбольної федерації.

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