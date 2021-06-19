Капитан венгров не смог продолжить матч

Венгрия и Франция встретились в Будапеште при 30-градусной жаре. Адам Салай ушел с поля на 26 минуте игры, когда рефери объявил небольшой перерыв, чтобы попить воды.

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В середине первого тайма 33-летний форвард Майнца уступил место на поле Неманьи Николичу.


Адам Салай / Скриншот

Адам Салаи получил удар, от которого у него закружилась голова, поэтому Марко Росси был вынужден заменить его. Дальнейшие подробности ожидаются после проведения обычных медицинских осмотров,
 – говорится в заявлении Венгерской футбольной федерации.

Венгрия сенсационно остановила Францию

  • Поединок второго тура группы F между Венгрией и Францией завершился сенсационной ничьей 1:1.
  • Венгры открыли счет в игре благодаря голу Аттилы Фиолы. Франция сравняла счет во втором тайме после гола Антуана Гризманна.
  • Сборная Венгрии следующий матч на Евро-2020 сыграет 23 июня против Германии. Зато Франция встретится с Португалией.