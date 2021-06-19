Капитан венгров не смог продолжить матч
Венгрия и Франция встретились в Будапеште при 30-градусной жаре. Адам Салай ушел с поля на 26 минуте игры, когда рефери объявил небольшой перерыв, чтобы попить воды.
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В середине первого тайма 33-летний форвард Майнца уступил место на поле Неманьи Николичу.
Адам Салай / Скриншот
Адам Салаи получил удар, от которого у него закружилась голова, поэтому Марко Росси был вынужден заменить его. Дальнейшие подробности ожидаются после проведения обычных медицинских осмотров,
– говорится в заявлении Венгерской футбольной федерации.
Венгрия сенсационно остановила Францию
- Поединок второго тура группы F между Венгрией и Францией завершился сенсационной ничьей 1:1.
- Венгры открыли счет в игре благодаря голу Аттилы Фиолы. Франция сравняла счет во втором тайме после гола Антуана Гризманна.
- Сборная Венгрии следующий матч на Евро-2020 сыграет 23 июня против Германии. Зато Франция встретится с Португалией.