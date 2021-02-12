Ярмоленко из-за травмы может пропустить Евро-2020 – СМИ
Один из лидеров сборной Украины и лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил серьезную травму. Она ставит под риск его участие на Евро-2020.
Источник:Claret and Hugh
У игрока растяжение связок колена. Данное повреждение он получил в игре против Манчестер Юнайтед, которая проходила 9 февраля.
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"Андрей Ярмоленко может отсутствовать до конца сезона из-за травмы колена", – сказано в сообщении.
Летом пройдет Евро-2020, которое Ярмоленко рискует пропустить. Украина стартует матчем против Нидерландов 13 июня. Другими соперниками "желто-синих" являются Австрия и Северная Македония.
Как Ярмоленко получил травму
Наставник доверил место в стартовом составе Вест Хэма. Украинец довольно неплохо проявлял себя во встрече, но уже почти в начале второго тайма был вынужден покинуть поле.
На 48-й минуте украинец отдал перспективную прострельную передачу в штрафную, которую голкипер Хендерсон перехватил. После этого Андрей почувствовал дискомфорт в ноге, но после помощи клубных медиков вернулся на поле.
Казалось, что игрок сборной Украины сможет продолжить игру. Но через несколько минут все-таки пошел отдыхать на скамью для запасных.
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