Матч третьего дивизиона чемпионата Португалии между командами Алверка и Униао Алмерим был прерван после того, как у игрока хозяев Алекса Аполинарио случился сердечный приступ прямо на футбольном поле

Неприятный инцидент произошел на 27-й минуте матча, сообщает A Bola. В неигровом эпизоде в центре поля Алекс Аполинарио упал на газон без сознания.

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Футболисты сразу побежали к нему оказывать ему медицинскую помощь. Врачи тоже поспешили в центр поля. Уже через десять минут игрок был в карете скорой помощи, которая везла его в больницу.

По сообщению журналистов, у игрока случился сердечный приступ.

После этого футболисты обеих команд собрались в центре поля. Они обнялись. И отказались продолжить игру, находясь в шоковом состоянии после случившегося.

Видео сердечного приступа во время матча в Португалии