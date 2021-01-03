Матч третього дивізіону чемпіонату Португалії між командами Алверка та Уніау Алмерім було перервано після того, як у гравця господарів Алекса Аполінаріо стався серцевий напад прямо на футбольному полі

Неприємний інцидент стався на 27-й хвилині матчу, повідомляє A Bola. У неігровому епізоді в центрі поля Алекс Аполінаріо впав на газон без свідомості.

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Футболісти одразу побігли до нього надавати йому медичну допомогу. Лікарі теж поспішили в центр поля. Вже за десять хвилин гравець був у кареті швидкої допомоги, яка везла його в лікарню.

За повідомленням журналістів, у гравця стався серцевий напад.

Після цього футболісти обох команд зібралися у центрі поля. Вони обійнялися. І відмовилися продовжити гру, перебуваючи в шоковому стані після того, що сталося.

Відео серцевого нападу під час матчу в Португалії