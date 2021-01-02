Защитник Галатасарая Омар Элабделлауи был госпитализирован с серьезными ожогами лица в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Goal. Капитан сборной Норвегии праздновал Новый год у себя дома и устроил салют.

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Фейерверк взорвался в руках Элабделлауи: спортсмен был доставлен в больницу с повреждениями рук и лица. Как выяснилось позже, здоровью футболиста уже ничего не угрожает.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти Элабделлауи зрение – в результате инцидента наиболее сильно пострадали глаза. О серьезности травм официальной информации пока нет.

Фотография последствий взрыва доступна по ссылке. (Осторожно, 18+)

Что известно об Элабделлауи

Омар Элабделлауи выступает за сборную Норвегии. Часть карьеры он провел в Англии, защищая цвета Манчестер Сити и Халл Сити.

Футболист выступает за турецкий Галатасарай с лета 2020 года, в нынешнем сезоне он провел 13 матчей.

В ноябре Омар заразился COVID-19, из-за чего правительство Норвегии не пустило всю команду на матч Лиги наций в Румынию. После этого дисциплинарный комитет УЕФА присудил норвежцам техническое поражение 0:3.