Звездный футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах заразился коронавирусом. Египтянин сдал положительный тест на коронавирус.

COVID-19 обнаружили у Салаха уже в расположении сборной Египта. Об этом сообщает Федерация футбола Египта.

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Что известно о коронавирусе у Салаха

Болезнь у футболиста проходит бессимптомно. Остальные члены сборной Египта сдали негативные тесты.

Ко вниманию. В этом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 13 матчей. В его активе 10 голов и одна результативная передача.

Отметим, что ранее COVID-19 в "Ливерпуле" переболели пятеро игроков:

Тиаго Алькантара

Садио Мане

Наби Кейта

Джердан Шакири

Костас Цимикас.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет 21 ноября дома с "Лестером". Сможет ли Салах помочь "мерсисайдцам" – неизвестно.