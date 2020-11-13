У звезды "Ливерпуля" Салаха – коронавирус
Звездный футболист английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах заразился коронавирусом. Египтянин сдал положительный тест на коронавирус.
COVID-19 обнаружили у Салаха уже в расположении сборной Египта. Об этом сообщает Федерация футбола Египта.
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Что известно о коронавирусе у Салаха
Болезнь у футболиста проходит бессимптомно. Остальные члены сборной Египта сдали негативные тесты.
Отметим, что ранее COVID-19 в "Ливерпуле" переболели пятеро игроков:
- Тиаго Алькантара
- Садио Мане
- Наби Кейта
- Джердан Шакири
- Костас Цимикас.
Следующий матч "Ливерпуль" проведет 21 ноября дома с "Лестером". Сможет ли Салах помочь "мерсисайдцам" – неизвестно.
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