Зірковий футболіст англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах заразився коронавірусом. Єгиптянин здав позитивний тест на коронавірус.

COVID-19 виявили у Салаха вже у розташуванні збірної Єгипту. Про це інформує Федерація футболу Єгипту.

До речі "Ліверпуль" втратив важливого оборонця Гомеза через травму

Що відомо про коронавірус у Салаха

Хвороба у футболіста проходить безсимптомно. Решта членів збірної Єгипту здали негативні тести.

До уваги. У цьому сезоні Салах провів за "Ліверпуль" 13 матчів. У його активі 10 голів та одна результативна передача.

Зазначимо, що раніше COVID-19 у "Ліверпулі" перехворіли п'ятеро гравців:

Тіаго Алькантара

Садьйо Мане

Набі Кейта

Джердан Шакірі

Костас Цимікас.

Наступний матч "Ліверпуль" проведе 21 листопада вдома з "Лестером". Чи зможе Салах допомогти "мерсисайдцям" – не відомо.