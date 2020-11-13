У зірки "Ліверпуля" Салаха – коронавірус
Зірковий футболіст англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах заразився коронавірусом. Єгиптянин здав позитивний тест на коронавірус.
COVID-19 виявили у Салаха вже у розташуванні збірної Єгипту. Про це інформує Федерація футболу Єгипту.
До речі "Ліверпуль" втратив важливого оборонця Гомеза через травму
Що відомо про коронавірус у Салаха
Хвороба у футболіста проходить безсимптомно. Решта членів збірної Єгипту здали негативні тести.
Зазначимо, що раніше COVID-19 у "Ліверпулі" перехворіли п'ятеро гравців:
- Тіаго Алькантара
- Садьйо Мане
- Набі Кейта
- Джердан Шакірі
- Костас Цимікас.
Наступний матч "Ліверпуль" проведе 21 листопада вдома з "Лестером". Чи зможе Салах допомогти "мерсисайдцям" – не відомо.
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