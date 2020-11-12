Английский "Ливерпуль" столкнулся с кадровыми потерями на позиции центрального защитника. С опытных центрбеков в распоряжении наставника "красных" Юргена Клоппа только Жоэль Матип.

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес получил серьезную травму в сборной Англии. Об этом сообщает сайт "Ливерпуля".

Кстати Главный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк может не сыграть до конца сезона

Что известно о травме Гомеса

12 ноября 23-летний футболист был успешно прооперирован в Лондоне. Врачи работали с коленным суставом левой ноги, который игрок повредил во время тренировки сборной Англии.

В Гомеса не повреждены связки колена. Англичанин будет проходить реабилитацию под руководством клубных врачей.

В "Ливерпуле" предполагают, что Гомес пропустит значительную часть сезона-2020/21.

Кадровая беда "Ливерпуля"

В середине октября серьезную травму получил лидер защиты "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Он выбыл, вероятно, до конца сезона после подката вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда.

С центрбеков в распоряжении Клоппа только Жоэль Матип и неопытные Натаниэль Филлипс и Сепп Ван ден Берг.