Футболисты "Барселоны" сдали обязательные тесты на коронавирус. У одного из игроков тест показал положительный результат, но фамилия пока неизвестна.

Неприятную весть из расположения каталонцев сообщила пресс-служба клуба. COVID-19 обнаружен у одного из девяти футболистов, которые сегодня, 12 августа, только начали подготовку к новому сезону.

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У кого может быть положительный результат?

9 игроков вернулись в расположение клуба с аренд. Фамилия футболиста пока не сообщается.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020

Кто провернулся в "Барселону"

Педри

Франсишку Тринкан

Матеус Фернандес

Жан-Клер Тодибо

Мусса Ваге

Карлес Аленья

Рафа Алькантара

Хуан Миранда

Ориоль Бускетс

Игрок, который заболел коронавирусом, уже находится на самоизоляции и хорошо себя чувствует. По сообщению клуба, он не контактировал с другими футболистами и персоналом команды, которая вскоре будет вылетать в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Свой матч "каталонцы" сыграют 14 августа.