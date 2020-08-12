У футболиста "Барселоны" обнаружили коронавирус перед важным матчем с "Баварией"
Футболисты "Барселоны" сдали обязательные тесты на коронавирус. У одного из игроков тест показал положительный результат, но фамилия пока неизвестна.
Неприятную весть из расположения каталонцев сообщила пресс-служба клуба. COVID-19 обнаружен у одного из девяти футболистов, которые сегодня, 12 августа, только начали подготовку к новому сезону.
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У кого может быть положительный результат?
9 игроков вернулись в расположение клуба с аренд. Фамилия футболиста пока не сообщается.
Кто провернулся в "Барселону"
- Педри
- Франсишку Тринкан
- Матеус Фернандес
- Жан-Клер Тодибо
- Мусса Ваге
- Карлес Аленья
- Рафа Алькантара
- Хуан Миранда
- Ориоль Бускетс
Игрок, который заболел коронавирусом, уже находится на самоизоляции и хорошо себя чувствует. По сообщению клуба, он не контактировал с другими футболистами и персоналом команды, которая вскоре будет вылетать в Лиссабон на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Свой матч "каталонцы" сыграют 14 августа.